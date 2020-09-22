В Ида-Таллиннской центральной больнице 10 сотрудников и 4 пациента заразились коронавирусом

После того, как один сотрудник ортопедического центра Ида-Таллиннской центральной больницы заболел коронавирусом, тестирование прошли 31 пациент и весь персонал. Оказалось, что инфицированы 10 работников и 4 пациента. Работники отправлены на домашнюю самоизоляцию.

В ортопедическом центре остановили плановое и амбулаторное лечение. С пациентами, которые должны были прийти на этой неделе на прием, свяжутся. Пациентов с экстренными случаями, которых привозит скорая помощь, направят в другие больницы.

Ида-Таллиннская центральная больница напоминает: не приходите на прием к врачу, если у вас есть признаки заболевания: кашель, насморк, температура.

Для входа в больницу нужно пройти пункт контроля. Внутри больницы обязательно носить маску, которую можно получить при входе. В помещениях просят соблюдать дистанцию в 2 метра с другими людьми.

Посещение находящихся на лечении пациентов запрещено.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!