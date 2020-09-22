В Ида-Таллиннской центральной больнице 10 сотрудников и 4 пациента заразились коронавирусом
В ортопедическом центре Ида-Таллиннской центральной больницы вспышка заражения коронавирусом: инфицированы уже 10 работников и 4 пациента.
В ортопедическом центре Ида-Таллиннской центральной больницы вспышка заражения коронавирусом: инфицированы уже 10 работников и 4 пациента.
После того, как один сотрудник ортопедического центра Ида-Таллиннской центральной больницы заболел коронавирусом, тестирование прошли 31 пациент и весь персонал. Оказалось, что инфицированы 10 работников и 4 пациента. Работники отправлены на домашнюю самоизоляцию.
В ортопедическом центре остановили плановое и амбулаторное лечение. С пациентами, которые должны были прийти на этой неделе на прием, свяжутся. Пациентов с экстренными случаями, которых привозит скорая помощь, направят в другие больницы.
Ида-Таллиннская центральная больница напоминает: не приходите на прием к врачу, если у вас есть признаки заболевания: кашель, насморк, температура.
Для входа в больницу нужно пройти пункт контроля. Внутри больницы обязательно носить маску, которую можно получить при входе. В помещениях просят соблюдать дистанцию в 2 метра с другими людьми.
Посещение находящихся на лечении пациентов запрещено.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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