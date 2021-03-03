В Ида-Таллиннской больнице после вакцинации умер 31-летний спасатель: медики разбираются, что привело к трагедии(11)
Сегодня в Ида-Таллиннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был 17 февраля вакцинирован препаратом AstraZeneca.
Сегодня в Ида-Таллиннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был 17 февраля вакцинирован препаратом AstraZeneca.
Заведующая бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майе Уускюла сообщила, что на даннный момент у медков слишком мало данных, чтобы оценить, было ли повлекшее смерть расстройство здоровья мужчины связано с вакциной и ее побочными эффектами.
"Сейчас нам известно, что две недели назад после вакцинации препаратом AstraZeneca у мужчины поднялась температура и заболела голова. Это часто встречающиеся побочные эффекты, и обычно они проходят за несколько дней. Мы знаем, что человек принимал обезболивающие. К сожалению, не знаем, как долго это продолжалось”, — рассказала Уускюла.
На десятый день после вакцинации у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. Сегодня, около 12 часов дня, он, к сожалению, скончался.
Уускюла отметила, что сейчас идет сбор и обработка данных, которые займут определенное время. Только после тщательного анализа может будет сказать, сыграла ли вакцинация какую-либо роль в смерти пациента.
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