В Художественном зале Рийгикогу пройдет персональная выставка Сирье Петерсен "Небесное и земное"

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас отметил, что картины, принадлежащие кисти одной из выдающихся эстонских художниц, полны цвета и динамики. ”Интересно наблюдать, как через картины автор умело передает процесс поиска женщиной своего места в жизни. И постоянные изменения”, — сказал Пыллуаас. Он добавил, что, по словам критиков, Петерсен — одна из самых смелых тартуских художников.

Критики также отмечают, что в абстрактных цветовых пятнах на работах автора порой узнаются и эротические мотивы. Она объединяет экспрессивную живопись с игриво скрытыми символами. В уверенной и непринужденной манере живописи Петерсен ощущается многолетний опыт, перенятый от исторического художественного объединения Паллас. Это, например, легко узнаваемые градации светлого и темного, которые подобно гаммам пересекают картину.

Петерсен начала свой путь в изобразительном искусстве в 1980 году, с фигуративной и абстрактной живописи. На сегодняшний день у нее состоялось 59 персональных выставок. С 1992 года она является членом Союза художников Эстонии и Тартуского союза художников; с 1996 года — членом Союза живописцев Эстонии. Ее работы входят в собрания многих музеев и частных коллекций в Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Бельгии, Лихтенштейне, Германии, Италии, Казахстане и Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби).

Сирье Петерсон — художник и преподаватель, с 2000 года занимает должность доцента живописи в Высшей художественной школе Паллас.

Посетить выставку можно до 16 октября.

Выставки в Художественном зале замка Тоомпеа курирует Эстонский союз художников в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу.