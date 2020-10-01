В ходе визита в страны Балтии Макрон не посетил Эстонию, а Ратас отказался подписать совместное заявление. Все дело в EKRE?

Макрон был в Таллинне осенью 2017 года, когда здесь проходил цифровой саммит глав государств в рамках председательства Эстонии в ЕС. Этим как будто можно было бы объяснить, почему президент Франции в этот раз ограничился посещением Вильнюса и Риги.

Но из глубоких дипломатических кулуаров просачиваются намеки, которые показывают, что у Парижа есть причина относиться к Эстонии гораздо более скептически по сравнению с тем, что было три года назад, и непосещение Таллинна могло быть правильным ходом, чтобы не попадать в неловкие ситуации из-за местного правительства.

Как и в 2017 году, в Эстонии и сейчас премьер-министр Юри Ратас, но, в отличие от тогдашней ситуации, Ратас к настоящему моменту вступил в союз с EKRE. И хотя во время формирования коалиции публично клялись, что коалиция не изменит курс внешней политики Эстонии, разумеется, эти слова особо ничего не стоили.

Частью внешней политики Эстонии годами было требование, чтобы Евросоюз больше противостоял любой дезинформации и деятельности передающих ее пропагандистских каналов в сторону ЕС. Постоянно хотели, чтобы в Брюсселе лучше понимали опасности дезинформации и выделяли больше ресурсов для борьбы с ней.

Теперь Макрон поехал в те края и взял с собой проект совместного заявления, где призывают ЕС защищать демократические институты своих стран-членов и свои собственные именно в виде борьбы против идущего из-за границ вмешательства и распространения дезинформации.

В понедельник Елисейский дворец для обозначение начала визита президента Франции опубликовал подробное заявление, под которым подписались, соответственно, Эммануэль Макрон, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Факт, что на бумаге отсутствовала подпись Эстонии, которая ранее была чрезвычайно однозначной в поднятии тех же самых тем, был виден многим.

Журналисты освещавшего визит Макрона и знающего закулисье политики Евросоюза новостного портала Politico.eu спросили у источников в Елисейском дворце, что объясняет появление на заявлении подписей только двух стран Балтии? Они получили от чиновников Макрона прямой ответ: "Эстонию приглашали подписать заявление, но она отказалась от этого из-за внутригосударственной коалиционной политики", — отметил изданию источник в Елисейском дворце.