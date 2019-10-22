В ходе визита в Киев министр обороны Луйк отметил важность скорейшего вывода российских войск из Украины

Во время встречи с министром обороны Украины Андрием Загороднюком министр обороны Луйк подтвердил, что Эстония будет продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и через целевые фонды НАТО.

”Прошло пять лет с момента незаконной аннексии Крыма. Мы должны продолжать поддерживать нашего украинского союзника как политически, так и посредством оборонного сотрудничества”, — заявил Луйк и добавил, что поддержка Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой.

”Для Эстонии оказание помощи Украине, ставшей жертвой агрессии, является делом чести. Мы будем укреплять собственную обороноспособность Украины, обучая армию Украины, оказывая реабилитационные услуги раненым солдатам, делясь знаниями в сфере кибербезопасности, а также проводя курсы английского языка, чтобы способствовать более эффективному общению сил безопасности с НАТО”, — сказал Луйк.

Министры обороны Украины и Эстонии отметили, что в дальнейшем значительное внимание будет уделяться сотрудничеству в сфере киберзащиты как на двусторонней основе, так и через Центр киберзащиты НАТО.