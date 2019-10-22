22.10.2019, 16:40

В ходе визита в Киев министр обороны Луйк отметил важность скорейшего вывода российских войск из Украины


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В ходе визита в Киев министр обороны Луйк отметил важность скорейшего вывода российских войск из Украины
Юри Луйк (справа) на УкраинеKaitseministeerium

Министр обороны Юри Луйк посетил Украину, где встретился с министром обороны и новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить расширение оборонного сотрудничества. Луйк также встретился с эстонскими военными инструкторами, несущими службу в Украине, сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.

Во время встречи с министром обороны Украины Андрием Загороднюком министр обороны Луйк подтвердил, что Эстония будет продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и через целевые фонды НАТО.

”Прошло пять лет с момента незаконной аннексии Крыма. Мы должны продолжать поддерживать нашего украинского союзника как политически, так и посредством оборонного сотрудничества”, — заявил Луйк и добавил, что поддержка Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой.

”Для Эстонии оказание помощи Украине, ставшей жертвой агрессии, является делом чести. Мы будем укреплять собственную обороноспособность Украины, обучая армию Украины, оказывая реабилитационные услуги раненым солдатам, делясь знаниями в сфере кибербезопасности, а также проводя курсы английского языка, чтобы способствовать более эффективному общению сил безопасности с НАТО”, — сказал Луйк.

Министры обороны Украины и Эстонии отметили, что в дальнейшем значительное внимание будет уделяться сотрудничеству в сфере киберзащиты как на двусторонней основе, так и через Центр киберзащиты НАТО.

На встрече с эстонскими военными инструкторами Луйк подчеркнул важность их работы. ”Работа, которую вы выполняете, является чрезвычайно важным вкладом в международную безопасность и поможет Украине развить собственную обороноспособность”, — отметил Луйк.

На встрече с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Олексием Даниловым министр обороны Луйк обсудил международную ситуацию и состояние Минских соглашений. Луйк подчеркнул, что избирательное толкование Россией Минских соглашений является неприемлемым.

”Необходимо срочно добиться всеобъемлющего прекращения огня и отказаться от применения тяжелого вооружения”, — сказал он и подчеркнул настоятельную необходимость скорейшего вывода российских войск из Украины.

Министры обороны Украины и Эстонии возложили цветы к памятнику павшим в Украине в результате российской агрессии.

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