В ходе реконструкции культурного центра "Сальме" там появятся две "черные коробки"

Как подчеркнула вице-мэр Таллинна Эха Вырк, предпринимаемая реконструкция продиктована не только потребностями театра. Новые технические решения, которые появятся в здании, расширят возможности центра культуры и после его возвращения к основной функции.

На время работ на разного рода временных площадях и в помещениях центра, не затрагиваемых реконструкцией, продолжится деятельность кружков по интересам.

На первом этапе будет заменено покрытие крыши, целостной реконструкции подвергнется 3-й этаж, где появятся два зрительных зала типа "черная коробка", обновится техника большого зрительного зала, будут созданы помещения для актеров и вспомогательного персонала.

Реконструкции подвергнутся также лестничные клетки. "Черные коробки", согласно проекту, легко будут преобразовываться в бальные залы.

Срок окончания работ 10 августа 2020 года. Стоимость их, включая мебель и технику сцены, — 3 602 000 евро.

Второй этап реконструкции затронет следующей осенью расположенные в подвальном этаже помещения кафе.