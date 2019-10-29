В ходе реконструкции культурного центра "Сальме" там появятся две "черные коробки"

Как подчеркнула вице-мэр Таллинна Эха Вырк, предпринимаемая реконструкция продиктована не только потребностями театра. Новые технические решения, которые появятся в здании, расширят возможности центра культуры и после его возвращения к основной функции.
На время работ на разного рода временных площадях и в помещениях центра, не затрагиваемых реконструкцией, продолжится деятельность кружков по интересам.
На первом этапе будет заменено покрытие крыши, целостной реконструкции подвергнется 3-й этаж, где появятся два зрительных зала типа "черная коробка", обновится техника большого зрительного зала, будут созданы помещения для актеров и вспомогательного персонала.
Реконструкции подвергнутся также лестничные клетки. "Черные коробки", согласно проекту, легко будут преобразовываться в бальные залы.
Срок окончания работ 10 августа 2020 года. Стоимость их, включая мебель и технику сцены, — 3 602 000 евро.
Второй этап реконструкции затронет следующей осенью расположенные в подвальном этаже помещения кафе.
Мать выжившей при резне в Питере девушки рассказала о задержанном
В Петербурге 12-летний ребенок убил собственную мать
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой
Ложись и не рыпайся: что мигранты творят в Европе