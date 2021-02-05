05.02.2021, 14:56

В ходе расследования дела о нападении на главврача PERH был задержан юрист Андрей Вестеринен

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В ходе расследования дела о нападении на главврача PERH был задержан юрист Андрей Вестеринен
Kollaaž

В ходе расследования нападения на члена научного совета и главврача PERH Пеэпа Талвинга был задержан юрист Андрей Вестеринен, выступающий против вызванных эпидемий ограничений.

По данным Delfi, неизвестная жидкость, которую злоумышленник вылил на Талвинга, оказалась мочой.

Нападение на профессора было совершено вечером 3 февраля на парковке возле больницы, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.

Пока не ясно, была ли у Вестеринена какая-то роль в нападении. Мужчина - юрист, который в конце января позвонил члену научного совета Ирье Лутсар, записал их телефонный разговор и выложил его в сеть. Он также содействовал организации в конце ноября акции протеста на площади Победы, которая была направлена против ношения масок.

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Полиция тем временем связалась с другими членами консультирующего правительство научного совета, чтобы гарантировать их безопасность.

Старший научный сотрудник Института психологии Тартуского университета Андеро Уусберг подтвердил, что полиция провела с ним беседу по поводу личной безопасности.

"Мне дали контактное лицо, с кем при необходимости можно связаться, а на следующей неделе будет проведен более основательный брифинг", - сказал Уусберг. Члены совета получат от полиции более точные инструкции по обеспечению безопасности.

Новость дополняется.

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