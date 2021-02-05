В ходе расследования дела о нападении на главврача PERH был задержан юрист Андрей Вестеринен

По данным Delfi, неизвестная жидкость, которую злоумышленник вылил на Талвинга, оказалась мочой.

Нападение на профессора было совершено вечером 3 февраля на парковке возле больницы, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.

Пока не ясно, была ли у Вестеринена какая-то роль в нападении. Мужчина - юрист, который в конце января позвонил члену научного совета Ирье Лутсар, записал их телефонный разговор и выложил его в сеть. Он также содействовал организации в конце ноября акции протеста на площади Победы, которая была направлена против ношения масок.

Полиция тем временем связалась с другими членами консультирующего правительство научного совета, чтобы гарантировать их безопасность.

Старший научный сотрудник Института психологии Тартуского университета Андеро Уусберг подтвердил, что полиция провела с ним беседу по поводу личной безопасности.

"Мне дали контактное лицо, с кем при необходимости можно связаться, а на следующей неделе будет проведен более основательный брифинг", - сказал Уусберг. Члены совета получат от полиции более точные инструкции по обеспечению безопасности.

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