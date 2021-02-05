В ходе расследования дела о нападении на главврача PERH был задержан юрист Андрей Вестеринен

По данным Delfi, неизвестная жидкость, которую злоумышленник вылил на Талвинга, оказалась мочой.

Нападение на профессора было совершено вечером 3 февраля на парковке возле больницы, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.

Пока не ясно, была ли у Вестеринена какая-то роль в нападении. Мужчина — юрист, который в конце января позвонил члену научного совета Ирье Лутсар, записал их телефонный разговор и выложил его в сеть. Он также содействовал организации в конце ноября акции протеста на площади Победы, которая была направлена против ношения масок.

Полиция тем временем связалась с другими членами консультирующего правительство научного совета, чтобы гарантировать их безопасность.

Старший научный сотрудник Института психологии Тартуского университета Андеро Уусберг подтвердил, что полиция провела с ним беседу по поводу личной безопасности.

"Мне дали контактное лицо, с кем при необходимости можно связаться, а на следующей неделе будет проведен более основательный брифинг", — сказал Уусберг. Члены совета получат от полиции более точные инструкции по обеспечению безопасности.

Члены совета не хотят пояснять, какие именно указания дала им полиция и охраняет ли она теперь их жизнь и здоровье круглосуточно. По словам профессора-вирусолога ТУ Ирьи Лутсар, видимо будет лучше, если эти меры охраны останутся известны только им и полиции.

Андеро Уусберг не стал спекулировать на тему, было ли нападение на Талвинга связано с тем, что злоумышленник верил в теории заговора. "Это такой единичный случай, что без беседы с самим человеком невозможно делать выводы", — сказал он.

Уусберг пояснил, что некоторые люди для достижения в жизни каких-то вещей используют насилие. "У этого есть и другие причины, часто насилие рождается по религиозным мотивам, из-за отсутствия самоконтроля или по причине личной травмы. Часть из этих людей оказались в числе сторонников теорий заговора", — сказал он. "Но ответственность все-таки лежит на самом человеке, а не на теории заговора", — добавил ученый.