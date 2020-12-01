В ходе кибератак на государственные инфосистемы хакеры завладели данными тысяч жителей Эстонии

Кибератаки были совершены на сервера Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел. Почерк во всех случаях одинаковый.

Хакеры получили доступ к данным Департамента здоровья, Департамента шоссейных дорог, Летного департамента и Департамента водных путей. В ходе атаки были украдены данные с различных серверов, не связанные с одной определенной сферой.

В результате нападения хакерам удалось получить данные 9158 человек, находившиеся в сфере управления Минсоцдел. Речь идет об информации, связанной с выявлением обстоятельств распространения инфекционных заболеваний. Согласно информации ERR, это были данные анкет состояния здоровья людей, получивших положительный диагноз на коронавирус.

На данный момент ситуация под контролем. В ближайшие дни люди, чьи данные попали в руки злоумышленников, получат уведомление от Центра развития инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK).

Центральная криминальная полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело. Мотив атаки выясняется, как и то, кто за ней стоит.

Департамент государственных информационных систем (RIA) выявил в ноябре три объединенных схожим почерком нападения на эстонскую ИТ-инфраструктуру, в результате которых преступники получили доступ в том числе к личным данным. Кибератаки были направлены против серверов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел.

Ставшие жертвами нападения государственные учреждения в сотрудничестве с RIA установили, как именно была совершена кибератака, и приложили усилия к тому, чтобы предотвратить дальнейшую утечку данных. Почерк всех трех нападений одинаков, атаки подвергался сервер, на котором базируется веб-сайт.

Преступникам удалось получить доступ к нескольким серверам административной сферы Министерства экономики и коммуникаций, на которых были обнаружены следы преступной деятельности.

В административной сфере Министерства социальных дел преступникам удалось получить доступ к информации, которая касается 9158 человек. Речь идет о данных, связанных с выяснением обстоятельств, сопутствовавших распространению инфекционного заболевания. Центр информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния (TEHIK) закрыл атаковавшим доступ к системам за 8 часов. Департамент здоровья в сотрудничестве с TEHIK в ближайшие дни персонально уведомит тех людей, которых затронул этот инцидент.