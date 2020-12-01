В ходе кибератак на государственные инфосистемы хакеры завладели данными тысяч жителей Эстонии

Кибератаки были совершены на сервера Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел. Почерк во всех случаях одинаковый.

Хакеры получили доступ к данным Департамента здоровья, Департамента шоссейных дорог, Летного департамента и Департамента водных путей. В ходе атаки были украдены данные с различных серверов, не связанные с одной определенной сферой.

В результате нападения хакерам удалось получить данные 9158 человек, находившиеся в сфере управления Минсоцдел. Речь идет об информации, связанной с выявлением обстоятельств распространения инфекционных заболеваний. Согласно информации ERR, это были данные анкет состояния здоровья людей, получивших положительный диагноз на коронавирус.

На данный момент ситуация под контролем. В ближайшие дни люди, чьи данные попали в руки злоумышленников, получат уведомление от Центра развития инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK).

Центральная криминальная полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело. Мотив атаки выясняется, как и то, кто за ней стоит.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!