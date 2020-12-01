01.12.2020, 14:47

В ходе кибератак на государственные инфосистемы хакеры завладели данными тысяч жителей Эстонии

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ERR: украдены данные больных коронавирусом
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Häkker
Foto: Argo Ingver

В ноябре Департамент государственной инфосистемы выявил три атаки на государственные инфосистемы. Мошенникам удалось заполучить личные данные тысяч человек.

Кибератаки были совершены на сервера Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел. Почерк во всех случаях одинаковый.

Хакеры получили доступ к данным Департамента здоровья, Департамента шоссейных дорог, Летного департамента и Департамента водных путей. В ходе атаки были украдены данные с различных серверов, не связанные с одной определенной сферой.

В результате нападения хакерам удалось получить данные 9158 человек, находившиеся в сфере управления Минсоцдел. Речь идет об информации, связанной с выявлением обстоятельств распространения инфекционных заболеваний. Согласно информации ERR, это были данные анкет состояния здоровья людей, получивших положительный диагноз на коронавирус.

На данный момент ситуация под контролем. В ближайшие дни люди, чьи данные попали в руки злоумышленников, получат уведомление от Центра развития инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK).

Центральная криминальная полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело. Мотив атаки выясняется, как и то, кто за ней стоит.

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