В ходе дорожной толоки полицейские проверили более тысячи опасных участков

∙ По словам полицейских Ляэнеской префектуры, в глаза по-прежнему бросаются обгоны в колонне автомобилей, выехавших с парома, а также нарушения Закона о дорожном движении на участках, где происходили очень серьезные ДТП. "Люди относятся к теме безопасности, думая "со мной такого не случится", — говорит руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

∙ Вчера чуть ранее полудня старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марек Вяхи предупредил возможное трагическое ДТП в Таллинне на ул. Кундери. Вяхи вместе с коллегой измеряли скорость, когда он заметил малыша, который отбежал от мамы на "зебру", когда для пешеходов горел красный свет. Полицейский выбежал ему навстречу и все закончилось благополучно. Этот случай наглядно показывает, что за пару секунд может произойти непоправимое.

∙ В Ляэне-Вирумаа полицейские Раквереского отделения полиции остановили одного водителя, который превысил скорость. В ходе беседы выяснилось, что этот водитель тоже указал на карте толоки это место, чтобы этот участок был проверен полицейскими. Полиция не подвела.

∙ Единственное нарушение, допустимую скорость превысили более чем на 61 км/ч, было зафиксировано 3 апреля в 10:20 в волости Раэ в Ярвекюла на Раэкюла теэ. Так как у водителя Toyota ранее не было нарушений, то к нему не был применен арест и было начато делопроизводство о проступке. В наказание можно получить штраф до 1200 евро, арест или лишение прав на срок до двух лет.

∙ По словам руководителя патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халара Халлимяэ, в Ярвамаа было остановлено два автомобиля, превышавших скорость на 41-60 км/ч. Один водитель сказал, что спешит в Тарту в кино, другой сказал в оправдание, что думал, что едет по скоростной трассе. „Печально то, что даже в день, когда мы заранее предупреждаем, что будем особенно пристально следить за скоростью на дорогах, все равно нашлись водители, готовые рисковать, являясь источником большой опасности для других участников дорожного движения", — сказал Халлимяэ.

В 2018 году в ходе толоки было проверено 1067 мест, задержано 1344 нарушителей закона о дорожном движении, из которых в 1063 случаях полицейские ограничились беседой с водителем.