04.04.2019, 18:30

В ходе дорожной толоки полицейские проверили более тысячи опасных участков


rus.delfi.ee
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Politsei mõõdab kiirust
Politsei mõõdab kiirustFoto: Andres Putting

Сегодня утром закончилась дорожная толока, в ходе которой полицейские осуществляли надзор за дорожным движением на 1071 участке по всей Эстонии. В среднем полицейские фиксировали 84 нарушения в час, кроме превышения максимально допустимой скорости были задержаны также водители в состоянии опьянения и без права на управление транспортным средством, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

За сутки полицейскими было остановлено 2035 водителей. Нарушения 991 водителя были более легкого характера, и с такими водителями полицейские проводили беседу в надежде, что человек исправит свое поведение без денежного штрафа. В случае более серьезных нарушений водителям назначались штрафы в ходе ускоренного производства, либо начиналось производство о виновном деянии.

„В последнее время на наших дорогах каждый день происходят ДТП, в которых получают повреждения пешеходы, в том числе и дети. Поэтому просим водителей при приближении к пешеходным переходам снизить скорость и убедиться, что пешеход вас видит. Даже если в ДТП виновата другая сторона, своим поведением вы поможете спасти жизни, — говорит руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ. — Образ мышления, что превышать скорость на 10 км в час в городе — это норма, должен остаться в прошлом".

Кулламяэ добавил, что Департамент полиции и погранохраны благодарит всех людей, которые отметили опасные места на карте толоки. "Также благодарим всех порядочных водителей и пешеходов, которые делают все от себя зависящее, чтобы наши дороги были безопасными", сказал Кулламяэ.

Примеры:

∙ По словам полицейских Ляэнеской префектуры, в глаза по-прежнему бросаются обгоны в колонне автомобилей, выехавших с парома, а также нарушения Закона о дорожном движении на участках, где происходили очень серьезные ДТП. "Люди относятся к теме безопасности, думая "со мной такого не случится", — говорит руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

∙ Вчера чуть ранее полудня старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марек Вяхи предупредил возможное трагическое ДТП в Таллинне на ул. Кундери. Вяхи вместе с коллегой измеряли скорость, когда он заметил малыша, который отбежал от мамы на "зебру", когда для пешеходов горел красный свет. Полицейский выбежал ему навстречу и все закончилось благополучно. Этот случай наглядно показывает, что за пару секунд может произойти непоправимое.

∙ В Ляэне-Вирумаа полицейские Раквереского отделения полиции остановили одного водителя, который превысил скорость. В ходе беседы выяснилось, что этот водитель тоже указал на карте толоки это место, чтобы этот участок был проверен полицейскими. Полиция не подвела.

∙ Единственное нарушение, допустимую скорость превысили более чем на 61 км/ч, было зафиксировано 3 апреля в 10:20 в волости Раэ в Ярвекюла на Раэкюла теэ. Так как у водителя Toyota ранее не было нарушений, то к нему не был применен арест и было начато делопроизводство о проступке. В наказание можно получить штраф до 1200 евро, арест или лишение прав на срок до двух лет.

∙ По словам руководителя патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халара Халлимяэ, в Ярвамаа было остановлено два автомобиля, превышавших скорость на 41-60 км/ч. Один водитель сказал, что спешит в Тарту в кино, другой сказал в оправдание, что думал, что едет по скоростной трассе. „Печально то, что даже в день, когда мы заранее предупреждаем, что будем особенно пристально следить за скоростью на дорогах, все равно нашлись водители, готовые рисковать, являясь источником большой опасности для других участников дорожного движения", — сказал Халлимяэ.

ТОП

В 2018 году в ходе толоки было проверено 1067 мест, задержано 1344 нарушителей закона о дорожном движении, из которых в 1063 случаях полицейские ограничились беседой с водителем.

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