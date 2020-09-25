25.09.2020, 22:03

В Хельсинки собаки будут выявлять коронавирус. Если эксперимент удастся, такую возможность рассмотрит и Эстония


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В Хельсинки собаки будут выявлять коронавирус. Если эксперимент удастся, такую возможность рассмотрит и Эстония
Finavia

Скоро в аэропорту Хельсинки начнут работать собаки, обученные обнаружению COVID-19. Если эксперимент окажется удачным, Эстония может перенять этот опыт.

Собаки способны достаточно легко обнаруживать COVID-19, и полученные на настоящий момент результаты являются очень обнадеживающими. Согласно результатам предварительных тестов, проведенных исследовательской группой Факультета ветеринарии Университета Хельсинки, собаки способны улавливать вирус по запаху практически со 100% точностью. При этом они могут определять наличие вируса за несколько дней до проявления первых симптомов, и именно в этом отношении лабораторные тесты пока бессильны.

При тестировании на COVID-19 с помощью обученной собаки в аэропорту Хельсинки человеку не потребуется непосредственно с ней контактировать — собака будет работать в отдельной кабине. Проходящему тест человеку нужно будет провести по своей коже специальной тестовой салфеткой, после чего ее бросают в стаканчик и передают собаке. Данный метод также позволяет защитить от инфекции и работающего с собакой человека. Все тесты обрабатываются анонимно.

Специалист по связям с общественностью Департамента здроровья Мерилин Верник сказала, что если эксперимент окажется успешным, не исключено, что Эстония также обсудит возможность использования собак для предотвращения распространения вируса.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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