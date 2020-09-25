В Хельсинки собаки будут выявлять коронавирус. Если эксперимент удастся, такую возможность рассмотрит и Эстония

Собаки способны достаточно легко обнаруживать COVID-19, и полученные на настоящий момент результаты являются очень обнадеживающими. Согласно результатам предварительных тестов, проведенных исследовательской группой Факультета ветеринарии Университета Хельсинки, собаки способны улавливать вирус по запаху практически со 100% точностью. При этом они могут определять наличие вируса за несколько дней до проявления первых симптомов, и именно в этом отношении лабораторные тесты пока бессильны.

При тестировании на COVID-19 с помощью обученной собаки в аэропорту Хельсинки человеку не потребуется непосредственно с ней контактировать — собака будет работать в отдельной кабине. Проходящему тест человеку нужно будет провести по своей коже специальной тестовой салфеткой, после чего ее бросают в стаканчик и передают собаке. Данный метод также позволяет защитить от инфекции и работающего с собакой человека. Все тесты обрабатываются анонимно.

Специалист по связям с общественностью Департамента здроровья Мерилин Верник сказала, что если эксперимент окажется успешным, не исключено, что Эстония также обсудит возможность использования собак для предотвращения распространения вируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!