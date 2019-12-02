В Хельсинки комиссия по делам ЕС обсудит с коллегами новый план работы ЕС и климатические вопросы

Председатель комиссии Рийгикогу Аннели Отт отметила, что новый состав Европейской комиссии поставил четкую политическую цель — достичь климатический нейтралитет Европы к 2050 году. ”Европейский парламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию. Несомненно, вопросы о климате нельзя игнорировать. Но, как отметила в своем выступлении Урсула фон дер Ляйен, переход к климатическому нейтралитету должен быть инклюзивным и справедливым, иначе он невозможен”, — сказала Отт.

Заместитель председателя комиссии Рийна Сиккут отметила, что новые члены комиссии также определили в качестве цели укрепление позиции Европы в мире и инновации в сфере цифровых технологий. ”Европа должна сама обладать ключевыми технологиями, а не закупать их. Без проверки данных, технологий и способов их применения невозможна и реализация амбиций относительно высокого уровня технологических инноваций”, — сказала Сиккут.