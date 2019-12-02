В Хельсинки комиссия по делам ЕС обсудит с коллегами новый план работы ЕС и климатические вопросы

Сегодня и завтра члены комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза участвуют в пленарном заседании комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC), которое проходит в Хельсинки, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Председатель комиссии Рийгикогу Аннели Отт отметила, что новый состав Европейской комиссии поставил четкую политическую цель — достичь климатический нейтралитет Европы к 2050 году. ”Европейский парламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию. Несомненно, вопросы о климате нельзя игнорировать. Но, как отметила в своем выступлении Урсула фон дер Ляйен, переход к климатическому нейтралитету должен быть инклюзивным и справедливым, иначе он невозможен”, — сказала Отт.
Заместитель председателя комиссии Рийна Сиккут отметила, что новые члены комиссии также определили в качестве цели укрепление позиции Европы в мире и инновации в сфере цифровых технологий. ”Европа должна сама обладать ключевыми технологиями, а не закупать их. Без проверки данных, технологий и способов их применения невозможна и реализация амбиций относительно высокого уровня технологических инноваций”, — сказала Сиккут.
Сегодня в повестке дня заседания — председательство Финляндии, продвижение принципа верховенства права и основных прав в ЕС и обсуждение основных целей нового состава Европейской комиссии. Последнюю дискуссию откроет вице-президент комиссии Марош Шефчович. С итогами председательства Финляндии участников заседания ознакомит премьер-министр государства Антти Ринне.
Завтра в центре внимания заседания — Европейская стратегия по климату. Обсуждение откроют эксперты соответствующей сферы. Затем делегации государств-членов обсудят, каким образом политика в сфере энергетики и климата запустит новый этап развития европейской экономики. С докладом также выступит главный переговорщик Европейского союза по брекзиту Мишель Барнье.
Заседание комиссий парламентов государств-членов ЕС по делам Европейского союза в Хельсинки продлится до 3 декабря. Эстонию на заседании также представят Тармо Круузимяэ и Оудекки Лооне.
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Историк Соколов рассказал о причине убийства аспирантки
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену