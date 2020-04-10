В Хельсинки больше нельзя добраться на пароме, зато в Таллинн можно

Начиная с завтрашнего дня, 11 апреля и до 13 мая временно закрывается паромная линия из Таллинна в Хельсинки. Министерство иностранных дел сообщило, что товароперевозки и транзитные рейсы через Финляндию в Эстонию продолжатся.
Правительство Финляндии решило продлить меры борьбы с коронавирусом до 13 мая и посоветовала судоходным фирмам на этот период прекратить продажу билетов на маршрут Таллинн-Хельсинки. Tallink, Viking Line и Eckerö Line уже сделали это на своих домашних страницах.
Министерство иностранных дел сообщило, что остается авиасообщение между двумя столицами, и Finnair подтвердил, что будет летать между Таллинном и Хельсинки согласно спросу.
Также остается возможность транзитных рейсов через Финляндию в Эстонию. МИД сообщил, что Tallink подтвердил, что будет принимать пассажиров на рейсы Хельсинки-Таллинн, как пеших, так и на машине.
В связи с этим МИД просит возвращающихся в Эстонию людей еще перед тем, как они сядут на самолет до Финляндии, взять подтверждение того, что их конечное направление — Эстония.
Те, кто путешествует по маршруту Хельсинки-Таллинн-Хельсинки для товароперевозок и по другим неизбежным причинам, по-прежнему могут добраться паромом в Хельсинки, но им необходимо предъявить свое право на пересечение границы.
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