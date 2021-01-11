В Харьюмаа лидируют по уровню заражения Covid-19 Ласнамяэ, Хааберсти и Козе

Самый высокий уровень инфицирования, то есть число инфицированных на 100 000 жителей за две недели, по-прежнему наблюдается в районе Ласнамяэ — 1052, где за последнюю неделю положительный результат тест на коронавирус получили 629 человек.

За Ласнамяэ следует таллиннский район Хааберсти, где показатель инфицирования равен 1020 (261 новый случай).

В Харьюмаа первую строчку в статистике по инфицированию занимает волость Козе — 1045 на 100 000 жителей.

Показатели инфицирования на 100 000 жителей в течение двух недель все еще очень высоки в городе Маарду (803), Пыхья Таллинне (777), Мустамяэ (757) и городе Кейла (707).

Наилучшая ситуация в Таллинне в Нымме (543; 114 случаев за последнюю неделю) и Пирита (593; 57 случаев за последнюю неделю).

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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