В Харьюмаа лидируют по уровню заражения Covid-19 Ласнамяэ, Хааберсти и Козе
За последнюю неделю в Таллинне и Харьюском уезде было зарегистрировано 2440 случаев заражения коронавирусом, из которых 1889 или 78% — в столице, пишет rus.err.
За последнюю неделю в Таллинне и Харьюском уезде было зарегистрировано 2440 случаев заражения коронавирусом, из которых 1889 или 78% — в столице, пишет rus.err.
Самый высокий уровень инфицирования, то есть число инфицированных на 100 000 жителей за две недели, по-прежнему наблюдается в районе Ласнамяэ — 1052, где за последнюю неделю положительный результат тест на коронавирус получили 629 человек.
За Ласнамяэ следует таллиннский район Хааберсти, где показатель инфицирования равен 1020 (261 новый случай).
В Харьюмаа первую строчку в статистике по инфицированию занимает волость Козе — 1045 на 100 000 жителей.
Показатели инфицирования на 100 000 жителей в течение двух недель все еще очень высоки в городе Маарду (803), Пыхья Таллинне (777), Мустамяэ (757) и городе Кейла (707).
Наилучшая ситуация в Таллинне в Нымме (543; 114 случаев за последнюю неделю) и Пирита (593; 57 случаев за последнюю неделю).
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