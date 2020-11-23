В Харьюмаа и Ида-Вирумаа начнут действовать дополнительные ограничения для деятельности по интересам и курсов повышения квалификации

"Ограничения необходимы, так как в Харьюмаа и Ида-Вирумаа вирус распространяется быстрее всего, однако мы хотим, чтобы жизнь оставалась как можно более открытой и безопасной, — сказал канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс. — С точки зрения психологического и физического благополучия молодежи очень важно, чтобы до последнего деятельность по интересам могла бы продолжаться. Также для очень многих важно по-прежнему участвовать в курсах повышения квалификации".

Согласно распоряжению с 24 ноября в этих регионах деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации и дополнительное обучение в помещениях можно проводить только в случае, если в группе участвует не более 10 человек (вместе с группой дополнительно может находиться тренер или руководитель), а также обеспечено, чтобы разные группы не контактировали между собой.

Участники деятельности должны носить маску. Эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и другие исключения, в том числе на такие виды работы или деятельности, которые не позволяют носить маску.

Предметы общего пользования нужно дезинфицировать после каждого использования. Организатор услуги должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Ни одно из этих ограничений не распространяется на учебные мероприятия по повышению квалификации, которые связаны с военной службой, также ограничение не распространяется на сферу внутренней безопасности.

Ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

С сегодняшним распоряжением правительства можно ознакомиться на странице kriis.ee.