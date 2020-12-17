В Хааберсти жителям района бесплатно раздают елки

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги заявил, что управа хочет, чтобы рождественское настроение пришло и в семьи, которые не могут себе позволить приобрести к праздникам елку. ”Рождество — это спокойный и радостный праздник в кругу семьи. К сожалению, этот год оказался для многих трудным, поэтому мы хотим внести свой вклад и подарить праздничное настроение небольшим подарком”, — сказал старейшина.

”Новогодние елки специально предназначены для тех, кто по состоянию здоровья не может приносить ели из леса или не имеет достаточных возможностей для их покупки”, — добавил Ханимяги и призвал соседей, друзей или родственников доставить из дневного центра Хаберсти ёлку тем, кто сам этого не может сделать.

Рождественские деревья раздают во дворе дневного центра Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) с сегодняшнего дня и до тех пор, пока деревья не закончатся. Елки нельзя бронировать и одно дерево выдается в одни руки.