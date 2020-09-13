В Хааберсти впервые выбрали самые красивые сады района
Титул самого красивого сада достался саду по адресу Котлепи, 28, который очаровывает цельным подходом в оформлении. Также были отмечены сады на улице Туки, 15 и Пыллумяэ, 9.
Титул самого красивого сада достался саду по адресу Котлепи, 28, который очаровывает цельным подходом в оформлении. Также были отмечены сады на улице Туки, 15 и Пыллумяэ, 9.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги конкурс на титул самого красивого сада района прошёл в Хааберсти впервые и цель была отметить тех, кто помогает сделать район красивее. ”В Хааберсти много очень привлекательных дворов, которые радуют как самих хозяев, так и окружающих. В то же время созданные с любовью и заботой сады дают другим вдохновение и идеи для воплощения, поэтому решили поблагодарить и наградить от имени управы их создателей”, — сказал старейшина.
Владельцы самого красивого сада Ли и Джон Картеры заботятся и ухаживают за этим садом последние два года. Сад был создан предыдущим хозяином участка Урмасом Сооалусте. ”Переехав в наш общий дом сразу поняли, что сад совершенен и мы не были до конца уверены, что сможем это совершенство поддерживать в должном виде. Ведь на уход за ним уходит много времени и сил. Но теперь работа в саду и уход за ним стали нашей ежедневной радостью”, — сказала семейная пара.
”Хотим поблагодарить предыдущего хозяина за проделанную работу и разделить с ним радость победы”, — продолжили Картеры и добавили, что вложили в уход за садом душу и будут делать это и в дальнейшем.
Созданный с любовью и заботой сад по словам хозяев поделён на четыре разные зоны — сад хороших мыслей, сад весеннего пробуждения, спа-зона и также уголок Майами Бич. Сад радует цветением и зеленью в течение всего года.
Конкурс на самый красивый сад организовала управа района Хааберсти.
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