В Хааберсти вместо устаревшего городка дорожного движения построят мультифункциональную спортивную площадку

Управа планирует на месте амортизированной площадки дорожного движения построить современную спортивную площадку и место для досуга, а также создать дополнительные парковочные места для жителей Вяйке-Ыйсмяэ.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги план управы предусматривает, что половину участка Ыйсмяэ теэ 110а отдадут под дополнительные парковочные места, вторая половина станет местом для проведения активного досуга, где будет создана современная и мультифункциональная спортивная площадка для детей и взрослых. ”Вместо амортизированного городка дорожного движения создадим городок для силовых тренировок и предназначенную для детей и молодёжи площадку для трюков на велосипеде, или говоря на современном языке — pumptrack”, — объяснил старейшина.

Старейшина пояснил, что обратная связь от жителей по поводу исчезновения городка дорожного движения была неоднозначной. ”Понимаю, что одна из возможностей проведения досуга пропадёт, но стоит признать, использование городка дорожного движения не было настолько масштабным, чтобы действительно оправдать использование настолько большого участка в Вяйке-Ыйсмяэ , где каждый квадратный метр нужно использовать с умом, чтобы это служило интересам как можно большему числу жителей”, — сказал старейшина. ”Надеюсь, что новые возможности будут приняты тепло и молодёжь найдёт дорогу на новую площадку”.

По словам старейшины работы по проектированию новой спортивной площадки и организация тендера на строительство займут время, поэтому управа в данный момент на всей площадке нарисовала разметку, чтобы до начала строительства жители смогли использовать площадку как дополнительное место парковки. ”В данный момент в Вяйке-Ыйсмяэ предприятие Utilitas проводит масштабные работы по замене теплотрасс и поэтому парковочных мест меньше, чем обычно”, — рассказал старейшина и добавил, что именно поэтому решили найти временную альтернативу и предложить жителям возможность парковки возле дома. ”Когда начнется строительство спортивной площадки, то в таком виде парковки там не будет”, — подтвердил старейшина.