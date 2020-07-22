В Хааберсти установлен контейнер для сбора испанских слизней

По словам старейшины района Андре Ханимяги установка контейнера является пилотным проектом, целью которого оказание помощи жителям района в борьбе с распространением опасного вида слизня. ” Управа района выясняла места наибольшего распространения слизней в районе и по отзывам жителей самым большим местом распространения слизней является территория Какумяэ. В связи с этим было принято решение установить пробный контейнер именно в этом районе”, — сказал Ханимяги и добавил, что контейнер для сбора испанского слизня будет установлен по адресу Sooranna 20 и будет регулярно опустошаться.

” Контейнер предназначен только для сбора испанского слизня поэтому просим прочий мусор туда не бросать. Управа будет регулярно отвозить собранных слизней из контейнера в Таллинский крематорий животных для их уничтожения”, — пояснил Ханимяги и добавил, что слизней необходимо перед тем как опустить в контейнер упаковать в пакет для того, чтобы они не смогли вылезти из контейнера. Просим не использовать металлическую или стеклянную тару. На первых порах предполагаем контейнер держать в данном месте и оказывать услугу по транспортировке до конца августа, но в случае нецелевого использования контейнера будем вынуждены убрать его раньше”, — констатировал старейшина.

”Испанский слизень это сущее наказание для садов Таллина и поэтому призываем жителей устраивать с соседям своего рода толоки по сбору слизней”, — сказал старейшина. Также он добавил, что в случае сбора большого числа слизней жителями района управа придёт на помощь и бесплатно отвезет собранных слизней в Таллинский крематорий животных для их последующего уничтожения. ”Остановить распространение испанских слизней в Хааберсти возможно только в том случае, если мы все вместе предпримем соответствующие меры”, — отметил Ханимяги.

Жители района могут заказать вывоз собранных ими слизней заполнив анкету по адресу https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Lusitaania-teetigu. Транспортировка слизней осуществляется по рабочим дням и для жителей района бесплатна.