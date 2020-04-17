В Хааберсти убрали 72 тонны мусора и порядка 14 тонн бытовых отходов

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги ежедневно в районе работает две уборочные бригады. ”Договорные партнеры управы уже успели убрать большинство дорог, второстепенных улиц и тротуаров, но управа продолжит различные масштабные уборочные работы, окончание которых намечено на середину мая”,- сказал Ханимяги.

Если мойка главных дорог района началась уже в середине апреля, то в этом году впервые планируется влажная уборка внутриквартальных улиц. ”На конец апреля намечена мойка под давлением небольших улиц и дворов района. С одной стороны, использование шипованной резины дольше обычного добавило пыли, с другой стороны, в нынешней ситуации любая дополнительная уборка — разумное решение”, — подчеркнут Ханимяги.

Старейшина пояснил, что мойка улиц и дорог под давлением запланирована в том числе и во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу, где обычно паркуются машины. ”Чтобы мойка улиц и дворов прошла по запланированному графику, призываем жителей и товарищества к сотрудничеству, ведь на время мойки машины нужно будет временно припарковать в другое место”, — сказал старейшина, по словам которого управа заранее проинформирует квартирные товарищества и жителей о времени проведения работ.

Помимо уборки улиц и газонов в районе продолжаться работы по уборке в рамках месяца благоустройства.