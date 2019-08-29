В Хааберсти свой школьный путь начинают 397 ребят

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги произнёс, что летние отпуска заканчиваются и мы вновь приступаем к своим каждодневным обязанностям. ”Дети вернулись в город и через считанные дни вновь пойдут в школу. Чтобы ребята, которые только начинают свой школьный путь, смогли безопасно дойти до школы и вернуться домой, управа совместно с Департаментом шоссейных дорог протянули руку помощи и помогли укомплектовать предназначенные для детей азбуки дорожного движения и светоотражающие жилеты и доставили их в школы. От управы каждый первоклассник получит в подарок светоотражатель”, — сказал старейшина.

”На наших улицах вновь много детей и водителям нужно быть более внимательными. Второго сентября свой школьный путь начинает много детей, которые раньше участвовали в дорожном движении только вместе с родителями. Будем более внимательными и терпимыми к маленьким участникам дорожного движения”, — добавил Ханимяги.

