В Хааберсти раздали квартирным товариществам 3000 литра чистящего средства

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что по оценке специалистов, влажная уборка является самым эффективным способом очистить контактные поверхности от вируса, будь то перила, кнопки лифта или почтовые ящики. ”Влажная уборка, как известно, до сих пор являлась самым действенным способом сделать поверхности безопасными. Именно поэтому управа пришла на помощь товариществам района и раздала всем выразившим желание чистящие средства”, — сказал старейшина и добавил, что в зависимости от количества квартир, товарищество могло получить до четырёх пятилитровых канистр универсального чистящего средства.

По словам старейшины, квартирные товарищества района проявили большой интерес к получению чистящего средства. ”Всего более 250 товарищества выразили желание получить чистящие средства. Управа раздала 3000 литров чистящего средства”, — сказал Ханимяги и выразил надежду, что вместе сможем предотвратить распространение вируса.

Столичная горуправа решила предложить квартирным товариществам и необходимые чистящие средства для очистки помещений общего пользования и контактных поверхностей. Для квартирных товариществ заказали 6000 пятилитровых канистр концентрированного чистящего средства общего назначения, которые можно было бесплатно получить в управе. Товариществам предоставили средство, которое можно использовать на всех водостойких поверхностях (окрашенных, лакированных, кафельных, фаянсовых, пластиковых, линолеума, деревянных и других поверхностей), для их очитки и дезинфекции.



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