В Хааберсти пройдут толоки: приходите все!

По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в Хаабрести традиционно проводятся в рамках месяца благоустройства многочисленные толоки. "Управа Хааберсти приступила к уборке района сразу, как наступила благоприятная для этого погода, и продолжит убирать района по мере своих возможностей. Общественные места предназначены для всех нас и грустно, что среди горожан всё ещё находятся люди, которым ничего не стоит выбросить мусор в ближайший лесопарк. Мы все бережём свой дом, подъезд и округу вокруг дома, так же надо относиться и к окружающей среде",- сказал Сильянов.

"Ждём на толоки всех, кто хочет внести свой вклад в то, чтобы район стал чище и красивее", — пригласил Сильянов.

В рамках месячника благоустройства в районе Хааберсти традиционно пройдут многочисленные толоки, куда ждут всех желающих помочь.