В Хааберсти пройдут толоки: приходите все!
В четверг, 19 апреля в 10.00 управа Хааберсти организует толоку во дворах Ярвеотса. Приведут в порядок дворы по адресу Ярвеотса теэ 3-11, 21-25 и 37-45.
В четверг, 19 апреля в 10.00 управа Хааберсти организует толоку во дворах Ярвеотса. Приведут в порядок дворы по адресу Ярвеотса теэ 3-11, 21-25 и 37-45.
По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в Хаабрести традиционно проводятся в рамках месяца благоустройства многочисленные толоки. "Управа Хааберсти приступила к уборке района сразу, как наступила благоприятная для этого погода, и продолжит убирать района по мере своих возможностей. Общественные места предназначены для всех нас и грустно, что среди горожан всё ещё находятся люди, которым ничего не стоит выбросить мусор в ближайший лесопарк. Мы все бережём свой дом, подъезд и округу вокруг дома, так же надо относиться и к окружающей среде",- сказал Сильянов.
"Ждём на толоки всех, кто хочет внести свой вклад в то, чтобы район стал чище и красивее", — пригласил Сильянов.
В рамках месячника благоустройства в районе Хааберсти традиционно пройдут многочисленные толоки, куда ждут всех желающих помочь.
18 апреля в 10.00 управа Хааберсти организует толоку во дворах Ярвеотса. Работы пройдут во дворах Ярвеотса теэ 3-11, 21-25 и 37-45.
19 и 27 апреля в 10.00 пройдёт толока под руководством квартирного товарищества Мооналао 7
27 апреля в 12.00 пройдёт толока на пешеходной дорожке Харку-Нымме нп отрезке Астангу.
4 мая в 10.00 клуб Rocca al Mare Lions организует толоку на пляже Какумяэ.
4 мая в 11.00 пройдёт толока под руководством народного общества Какумяэ на полуострове Какумяэ.
4 мая в 11.00 пройдёт толока на улице Раннамыйса и Ванараннамыйса теэ.
4 мая в 11.00 под руководством Fubsurf Surfikool пройдёт толока на пляжном парке Какумяэ.
4 мая пройдёт толока под руководством общества Вескиметса-Мустйые. Будут очищены обочины Вескиместа от мусора и старых упаковок.
5 мая в 12.00 под руководством активистов пройдёт толока на пляже озера Харку.
Дополнительная информация на домашней странице: teemeara.ee
Управа Хааберсти поддерживает участников толоки контейнерами для мусора, мешками для мусора и организует вывоз собранного в рамках акции мусора.
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