В Хааберсти появится новый молодежный центр

По словам вице-мэра Эхи Вырк, строительство молодежного центра — завершающий этап реновации комплекса.

”В течение последних лет Таллинн построил несколько современных мультифункциональных зданий, где сосредоточены различные предлагаемые городом услуги. Тем самым мы возведем мост, соединяющий поколения — в реконструированном ранее корпусе Центра досуга Хааберсти работает дневной центр. Исходя из этой концепции в Мустамяэ по адресу Таммсааре теэ, 135 будет построено социальное здание, в котором предусмотрены жилые помещения для пожилых и отдельные квартиры для семей с детьми”, — сказала Вырк.

Вице-мэр Бетина Бешкина добавила, что в молодежном центре проводится заслуживающая благодарности работа с подрастающим поколением.

”Молодежь нуждается в месте, где можно участвовать в увлекательных групповых занятиях, обучаться полезным навыкам, общаться со сверстниками. Это позволяет избежать многих проблем, с которыми молодежь сталкивается в результате избытка свободного времени, — сказала Бешкина. — Радует то, что как посетители центра, так и персонал вскоре получат современные и удобные помещения, которые будут соответствовать их потребностям и ожиданиям”.

В реконструированном в 2017 году корпусе ”А” работает дневной центр Хааберсти. Новая планировка помещений центра позволила расширить перечень предлагаемых жителям Хааберсти кружков по интересам и занятий. В результате этого посещаемость дневного центра Хааберсти выросла в три раза.

Реконструируемые помещения корпуса ”B” здания Центра досуга Хааберсти будут приспособлены под нужды молодежного центра. В ходе строительных работ особое внимание уделяется планировке помещений. Здание обзаведется новым фасадом и системой отопления. Кроме того, будет реконструирован и корпус ”C”, который сможет использоваться параллельно как дневным, так и молодежным центром. В здании появится большой зал с уличной террасой. Согласно проекту, на участке будет обновлено асфальтовое покрытие и появится пять дополнительных парковочных мест. На территории Центра досуга будет построена небольшая площадка для игры в баскетбол.