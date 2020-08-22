В Хааберсти появится новый молодежный центр
Сегодня начались строительные работы в корпусе ”B” Центра досуга Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24), где уже в августе следующего года откроется новый молодежный центр.
Сегодня начались строительные работы в корпусе ”B” Центра досуга Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24), где уже в августе следующего года откроется новый молодежный центр.
По словам вице-мэра Эхи Вырк, строительство молодежного центра — завершающий этап реновации комплекса.
”В течение последних лет Таллинн построил несколько современных мультифункциональных зданий, где сосредоточены различные предлагаемые городом услуги. Тем самым мы возведем мост, соединяющий поколения — в реконструированном ранее корпусе Центра досуга Хааберсти работает дневной центр. Исходя из этой концепции в Мустамяэ по адресу Таммсааре теэ, 135 будет построено социальное здание, в котором предусмотрены жилые помещения для пожилых и отдельные квартиры для семей с детьми”, — сказала Вырк.
Вице-мэр Бетина Бешкина добавила, что в молодежном центре проводится заслуживающая благодарности работа с подрастающим поколением.
”Молодежь нуждается в месте, где можно участвовать в увлекательных групповых занятиях, обучаться полезным навыкам, общаться со сверстниками. Это позволяет избежать многих проблем, с которыми молодежь сталкивается в результате избытка свободного времени, — сказала Бешкина. — Радует то, что как посетители центра, так и персонал вскоре получат современные и удобные помещения, которые будут соответствовать их потребностям и ожиданиям”.
В реконструированном в 2017 году корпусе ”А” работает дневной центр Хааберсти. Новая планировка помещений центра позволила расширить перечень предлагаемых жителям Хааберсти кружков по интересам и занятий. В результате этого посещаемость дневного центра Хааберсти выросла в три раза.
Реконструируемые помещения корпуса ”B” здания Центра досуга Хааберсти будут приспособлены под нужды молодежного центра. В ходе строительных работ особое внимание уделяется планировке помещений. Здание обзаведется новым фасадом и системой отопления. Кроме того, будет реконструирован и корпус ”C”, который сможет использоваться параллельно как дневным, так и молодежным центром. В здании появится большой зал с уличной террасой. Согласно проекту, на участке будет обновлено асфальтовое покрытие и появится пять дополнительных парковочных мест. На территории Центра досуга будет построена небольшая площадка для игры в баскетбол.
Молодежный центр Хааберсти спроектировало паевое товарищество Infragate. Строительство осуществляет Tesron Ehitus OÜ. Общая стоимость проекта 2,5 млн евро.
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