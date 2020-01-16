В Хааберсти появится новый детский сад

”Стратегия развития Таллинна включает цель обеспечить всем детям, чьи родители этого хотят, получать дошкольное образование в развивающей игровой среде как можно ближе к дому, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — На сегодняшний день мы достигли ситуации, когда в городе достаточно мест в детских садах. Но в быстроразвивающийся район Хааберсти переехало много молодых семей, что вызвало необходимость создать там новые места в детских садах. Мы также стремимся к тому, чтобы среда, в которой дети проводят большую часть дня, была приятной и безопасной”.

Здание по адресу Ярвеотса теэ, 33, построили в конце 1970-х годов, в последнее время оно находилось в распоряжении Таллиннской Кадакаской основной школы. Простояв около семи лет пустым, дом наконец получит второй шанс.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что и жители района, и районная управа долго ждали реконструкции этого здания: ”Помимо учебных и игровых помещений в здании будет восстановлен бассейн и вспомогательные помещения”, — сказал Ханимяги, выразив надежду, что работы пойдут по плану.