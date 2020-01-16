В Хааберсти появится новый детский сад

Здание будет энергосберегающим, будут применены современные конструкции, устройства и материалы. Помимо помещений для групп в здании смогут расположиться классы для занятий искусством, кулинарией, библиотека, залы, бассейн, раздевалки и душевые, кабинеты, кухонные и технические помещения. Учтены и особые потребности: в здании будет установлен лифт, приспособленный для инвалидных колясок, а также специальный туалет. Крытая нетто-площадь увеличится в сравнении с прежней на 933 м2 — появятся дополнительный зал и открытая учебная зона, будут закрыты террасы. В порядок приведут двор, установят игровые площадки.
Стоимость проекта реконструкции составит, согласно плану, 5,18 миллиона евро, из этой суммы 2,97 миллиона составит вклад города, а 2,21 миллиона внесет фонд ЕС. Здание планируется открыть к концу 2020 года.
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