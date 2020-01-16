16.01.2020, 12:50

В Хааберсти появится новый детский сад


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Rühm Tuuletroll, Tuule lasteaias
Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

В январе началось строительство нового муниципального детского сада по адресу Ярвеотса теэ, 33. Здание, расположенное по этому адресу, будет реконструировано, на его месте появится современный детский сад для 264 детей. Строительство финансирует Таллинн совместно со структурным и инвестиционным фондом Европейского союза.

”Стратегия развития Таллинна включает цель обеспечить всем детям, чьи родители этого хотят, получать дошкольное образование в развивающей игровой среде как можно ближе к дому, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — На сегодняшний день мы достигли ситуации, когда в городе достаточно мест в детских садах. Но в быстроразвивающийся район Хааберсти переехало много молодых семей, что вызвало необходимость создать там новые места в детских садах. Мы также стремимся к тому, чтобы среда, в которой дети проводят большую часть дня, была приятной и безопасной”.

Здание по адресу Ярвеотса теэ, 33, построили в конце 1970-х годов, в последнее время оно находилось в распоряжении Таллиннской Кадакаской основной школы. Простояв около семи лет пустым, дом наконец получит второй шанс.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что и жители района, и районная управа долго ждали реконструкции этого здания: ”Помимо учебных и игровых помещений в здании будет восстановлен бассейн и вспомогательные помещения”, — сказал Ханимяги, выразив надежду, что работы пойдут по плану.

Здание будет энергосберегающим, будут применены современные конструкции, устройства и материалы. Помимо помещений для групп в здании смогут расположиться классы для занятий искусством, кулинарией, библиотека, залы, бассейн, раздевалки и душевые, кабинеты, кухонные и технические помещения. Учтены и особые потребности: в здании будет установлен лифт, приспособленный для инвалидных колясок, а также специальный туалет. Крытая нетто-площадь увеличится в сравнении с прежней на 933 м2 — появятся дополнительный зал и открытая учебная зона, будут закрыты террасы. В порядок приведут двор, установят игровые площадки.

Стоимость проекта реконструкции составит, согласно плану, 5,18 миллиона евро, из этой суммы 2,97 миллиона составит вклад города, а 2,21 миллиона внесет фонд ЕС. Здание планируется открыть к концу 2020 года.

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