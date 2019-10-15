В Хааберсти построят дощатую дорогу и переходный мост между Тискре и Какумяэ

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги пешеходная дорога будет состоять из моста через ручей Тискре, общей протяжённостью 12 метров и дощатой дорожки по левому берегу ручья. ”На дощатую дорогу можно будет зайти с улицы Роостику и Ряйме. Для этого будет сделана насыпь, дорожка будет пологой и подойдёт для передвигающихся на инвалидном кресле или с детской коляской”, — сказал старейшина.

”Дощатая дорога и переходной мост через ручей дадут возможность из Тискре пешком добраться до пляжа Какумяэ и прибрежного парка”, — пояснил Ханимяги.

Старейшина добавил, что строящаяся дощатая дорога и переходной мост только первый шаг для создания в будущем дощатой дороги пролегающей от обрыва Табасалу до пляжа Какумяэ.

В ходе строительства деревья будут максимально сохранены, но придётся вырубить растущий там кустарник облепихи.

До моста и дощатой дороги можно добраться из Какумяэ с улицы Ряйме и из Тискре с улицы Роостику.

Строительством занимается фирма Aara Metall OÜ. Договорная стоимость проекта вместе с проектировкой 50 000 евро.





Foto: Haabersti linnaosa valitsus



