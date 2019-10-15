В Хааберсти построят дощатую дорогу и переходный мост между Тискре и Какумяэ

В этом году по заказу управы Хааберсти начали строительство дощатой дорожки и переходного моста через ручей Тискре. Пешеходная дорожка будет проходить на границе Какумяэ и Тискре и создает возможность напрямую попасть с улицы Ряйме через ручей Тискре до улицы Роостику.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги пешеходная дорога будет состоять из моста через ручей Тискре, общей протяжённостью 12 метров и дощатой дорожки по левому берегу ручья. ”На дощатую дорогу можно будет зайти с улицы Роостику и Ряйме. Для этого будет сделана насыпь, дорожка будет пологой и подойдёт для передвигающихся на инвалидном кресле или с детской коляской”, — сказал старейшина.
”Дощатая дорога и переходной мост через ручей дадут возможность из Тискре пешком добраться до пляжа Какумяэ и прибрежного парка”, — пояснил Ханимяги.
Старейшина добавил, что строящаяся дощатая дорога и переходной мост только первый шаг для создания в будущем дощатой дороги пролегающей от обрыва Табасалу до пляжа Какумяэ.
В ходе строительства деревья будут максимально сохранены, но придётся вырубить растущий там кустарник облепихи.
До моста и дощатой дороги можно добраться из Какумяэ с улицы Ряйме и из Тискре с улицы Роостику.
Строительством занимается фирма Aara Metall OÜ. Договорная стоимость проекта вместе с проектировкой 50 000 евро.
Пропавшую молодую мать из Екатеринбурга нашли мертвой
Найдено тело пропавшей при продаже авто на Урале женщины
"Убийца" девочки из Саратова признался, зачем это сделал
Раскрыты траты на строительство Московских центральных диаметров