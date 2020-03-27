В Хааберсти отменяется проходящий 16 лет подряд весенний концерт и ярмарка

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги решение отметить мероприятие далось очень нелегко, но в связи с распространением коронавируса и чрезвычайным положением ничего другого не остаётся. ”Организация весеннего концерта и ярмарки в Хааберсти требуют большой подготовки и, к сожалению, в чрезвычайной ситуации не разумно делать долгосрочные договорённости”, — сказал старейшина.

Старейшина признал, что мероприятие было намечено на конец мая, но сейчас ни у организаторов, ни у торговцев, ни у участников нет чувства уверенности. ”Здоровье и благополучие жителей превыше всего и, к сожалению, не известно, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом у нас и в мире. Чтобы мы как можно скорее смоги бы вернуться к своей работе и своим делам, сейчас крайне важно находиться дома и следовать распоряжениям правительства”, — подчеркнул старейшина.

Старейшина подтвердил, что когда с вирусом окончательно разделаются, то в Хааберсти снова будут проходить полюбившиеся всем мероприятия.

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