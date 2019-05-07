В Хааберсти обсудят будущее Таллинна

По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова, этой весной пройдёт серия рабочих комнат под названием "Будущее Таллинна 2021+", на которые ждут всех активных горожан. ”Откроет цикл мероприятий рабочая комната в центре досуга Хааберсти, где главной темой для обсуждения станут прежде всего темы развития районов Хааберсти и Мустамяэ, но будут затронуты и темы развития города в целом”, — сказал Сильянов.

”Обсудят темы общей городской среды, доступности услуг возле дома и прочие важные темы. Ждём всех жителей, желающих высказать свои мысли на тему формирования будущего родного города”, — пригласил Сильянов.

Главные темы рабочих комнат:

Как город должен направить поток движения?

Какие могут быть альтернативные возможности для передвижения, способные уменьшить поток машин в городе?

Как повлиять на то, чтобы способы передвижения стали более разнообразными?

Как увеличить безопасность движения для всех, в том числе и для детей (например, через формирование городской среды)?

Как создать надёжные велосипедные дороги и стоянки для велосипедов?

Каким должен быть общественный транспорт будущего?

Город с центром города или с несколькими центрами?

Каким должен быть Таллинн, чтобы жители не переезжали в соседние волости?

Как увеличить жилую площадь — застроить центр или развивать строительство в других районах?

Какой должна быть общая городская среда в Хааберсти и Мустамяэ?