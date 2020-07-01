В Хааберсти начнутся работы по строительству системы коммунального водоснабжения и канализации

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги цель строительных работ — создание системы коммунального водоснабжения и канализации на Сыудебаази теэ. Также в ходе строительных работ реконструируют Сыудебаази теэ, в результате работ новое асфальтовое покрытие получит участок дороги, протяжённость более чем 500 метров. ”Местные жители очень ждали этих работ. Рад, что долгожданный объект будет готов уже в этом году”, — сказал старейшина.

Ханимяги пояснил, что в ходе работ создадут новые пункты подключения к системе коммунального водоснабжения как для имеющихся объектов, так и для создаваемых и в перспективе, также будут созданы пункту для подключения к общей системы канализации. Помимо этого, реконструируют участок дороги на Сыудебаази теэ.

При движении на Сыудебаази теэ просим следить за временной организацией движения и учитывать, что из-за строительных работ в районе может быть нарушено привычное движение. Во время работ жителям Сыудебаази теэ будет обеспечен доступ к своим участкам. В зависимости от характера работ, могут быть временные ограничения и доступ может быть временно закрыт.

Проектную документацию составил Keskkonnaprojekt OÜ. Строительные работы осуществят подрядчики Warren Teed OÜ (дорожные работы) и Saveka Torutööd OÜ (работы по строительству системы коммунального водоснабжения и канализации). Стоимость строительных работ 323 000 евро. Договорной срок окончания строительных работ 03.11.2020.