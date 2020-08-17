17.08.2020, 17:16
В Хааберсти начинается строительство нового молодежного центра
Во вторник начинается строительство Центра досуга Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24). Реконструируемая часть центра (корпус ”B”) откроется в августе 2021 года.
Во вторник начинается строительство Центра досуга Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24). Реконструируемая часть центра (корпус ”B”) откроется в августе 2021 года.
Молодежный центр Хааберсти спроектировало паевое товарищество Infragate. Строительство осуществляет Tesron Ehitus OÜ. Общая стоимость проекта 2,5 млн евро.
В реконструированном в 2017 году корпусе ”А” работает дневной центр Хааберсти.
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