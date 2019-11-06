В Хааберсти может появиться новый рынок, детский сад и долина тигров

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги новый бюджет принесёт району много важных инвестиций. ”Рад что в районе появится больше детсадовских мест. Долго пустующее здание по адресу Ярвеотса теэ 33 будет перестроено в современный детский сад. Будет отреновирована Гимназия Мустйыэ, последняя из школ района которая не была ещё полностью реновирована”, — сказал старейшина.

Ханимяги добавил, что новый бюджет предполагает приведение в порядок мест для проведения досуга, реновацию детских площадок и строительство важных отрезков дорог. ”Приятно, что в бюджете учтено и много новых идей и начинаний, например, возможное создание в Хааберсти променада и рынка. Именно эти идеи в ближайшее время смогут быть реализованы”, — продолжил Ханимяги. Старейшина подтвердил, что больше всего инвестиций будет направлено в благоустройство пляжей, озеленение, также выделены средства для содержания дорог в порядке. Также в районе будут отремонтированы четыре детские площадки и будут пересмотрены возможности для расширения игровой площадки на Ярвеотса.

Для находящегося в районе Хааберсти зоопарка в 2020 году в бюджете Таллинны предусмотрены средства для реализации проекта ”Облачный лес” и создании долины тигров.