В Хааберсти ликвидируют около двух десятков заброшенных игровых зон

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу много подобных игровых зон, которые когда-то были в хорошем состоянии и где играли дети, но со временем они амортизировались и потеряли былую привлекательность. ”Это бывшие игровые площадки, от которых со временем остались лишь заросшие песочницы, которые дети уже, к сожалению, не используют”, — сказал старейшина и добавил, что именно поэтому решено их ликвидировать и привести данную местность в порядок.

Старейшина отметил, что в подобном виде у песочниц во дворах не было смысла, они были даже опасны и находились в антисанитарном состоянии. ”Считаю, что пусть площадок будет меньше, но они будут в хорошем состоянии и привлекательными как для детей, так и для родителей”, — добавил Ханимяги. Он пояснил, что ликвидированные во дворах песочницы не будут заменять на новые. ”Продолжим реконструировать имеющиеся и будем заниматься проектированием новых игровых площадок, где будут разнообразные возможности и элементы”, — поделился Ханимяги.

”Начиная с 11 мая постепенно будем открывать принадлежащие городу игровые площадки, которые были закрыты из-за вспышки вируса. Но, по заказу управы все игровые площадки будут предварительно очищены и вымыты, поэтому открытие площадок будет поэтапным”, — сказал старейшина и добавил, что до этого на площадках необходимо соблюдать правила чрезвычайного положения.

Ликвидация старых игровых зон осуществляется по заказу таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.