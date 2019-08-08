В Хааберсти изучают датский опыт социальной работы

Хааберсти принимал давних партнёров из датского города Гладсаксе. В рамках дружеского трехдневного визита гости ознакомились с интересными объектами района, обменялись опытом в организации работы в социальной сфере и в других областях.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги главная цель визита состояла в обмене опытом и поиске новых возможностей для сотрудничества.
”Рады принимать в Хааберсти гостей из датского города Гладсаксе, который является нашим партнёром с 1993 года. Хоть город немного больше нашего района, у нас много общих точек соприкосновения и есть чем поделиться друг с другом. Рассказали гостям о принципах работы социальной сферы, поделились планами развития района, в том числе и развития зоны отдыха пруда Вяйке-Ыйсмяэ. Гости посетили гавань Хавен Какумяэ, Эстонский музей под открытым небом, старый город и Рийгикогу”, — пояснил старейшина.
По словам мэра Гладсаксе Трине Грезе ей очень нравится Таллинн и район Хааберсти. ”Сотрудничаем с Хааберсти долгие годы. У Таллинна и Дании много общего. Именно поэтому обмен опытом очень полезен, нам есть чему поучиться друг у друга”, — сказала она.
У района Хааберсти и датского города Гладсаксе давние дружественные связи. После заключения в 1993 году договора о сотрудничестве, с обеих сторон было много общих спортивных и культурных связей. Гладсаксе — датский город в составе области Ховедстаден. Площадь — 25 кв.км, в городе проживает примерно 63 000 человек.
Делегация из Гладсаксе прибывала в Хааберсти с 6 по 8 августа 2019 года. В состав делегации входили мэр города, госпожа Трине Грезе, члены городского собрания, господа Оле Скральд Расмуссен и Мартин Скоу Хейдеманн, а также руководитель международных отношений и советник по связям с общественностью, госпожа Тине Буш Лаурсен
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