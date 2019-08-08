В Хааберсти изучают датский опыт социальной работы

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги главная цель визита состояла в обмене опытом и поиске новых возможностей для сотрудничества.

”Рады принимать в Хааберсти гостей из датского города Гладсаксе, который является нашим партнёром с 1993 года. Хоть город немного больше нашего района, у нас много общих точек соприкосновения и есть чем поделиться друг с другом. Рассказали гостям о принципах работы социальной сферы, поделились планами развития района, в том числе и развития зоны отдыха пруда Вяйке-Ыйсмяэ. Гости посетили гавань Хавен Какумяэ, Эстонский музей под открытым небом, старый город и Рийгикогу”, — пояснил старейшина.

По словам мэра Гладсаксе Трине Грезе ей очень нравится Таллинн и район Хааберсти. ”Сотрудничаем с Хааберсти долгие годы. У Таллинна и Дании много общего. Именно поэтому обмен опытом очень полезен, нам есть чему поучиться друг у друга”, — сказала она.