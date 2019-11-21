В Хааберсти довольны: в ходе акции засветились более тысячи человек

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что деревья с отражателями очень популярны в районе и на сегодняшний день более 1000 отражателей обрели новых владельцев. ”Наша цель обратить внимание жителей на безопасность в тёмное время года и сделать отражатель доступным для каждого. Рады, что обратная связь была очень позитивной”, — добавил старейшина. Он подчеркнул, что польза от отражателя будет только в том случае, если он прикреплён в соответствии с правилами и находится на видном месте.

Старейшина пообещал, что акция продолжится в Хааберсти и в дальнейшем. ”Безопасность дорожного движения для управы в приоритете и поэтому будут отражатели сверкать на деревьях до наступления светлого времени года”, — пояснил Ханимяги.

Отражатели можно найти на ёлках в Какумяэ (Какумяэ теэ 42) и Астангу (Астангу 28), а также на заборе перед рождественской елью возле торгового центра Нурменуку.