В Хааберсти более 3000 отражателей нашли новых владельцев

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, на сегодняшний день деревья с отражателями смогли подарить аксессуар безопасности более чем 3000 жителям. ”Цель акции — обратить внимание на безопасность на дорогах, дать возможность получить отражатель просто и удобно”, — сказал старейшина.

”Проект деревьев с отражателями в Хааберсти завершился, но по-прежнему нужно быть видимым для водителей в тёмное время суток. Отражатель нужно закрепить так, чтобы он был виден со стороны проезжей части и находился на высоте автомобильных фар”, - продолжил Ханимяги и добавил, что отражатель поможет только в том случае, если он прикреплён в соответствии с нормами и находится на видном месте. Старейшина подтвердил, что раздавать отражатели продолжат и в следующем сезоне. ”Продумываем новую концепцию, чтобы коэффициент полезного действия от кампании был ещё выше”, — сказал старейшина.

Отражатели украшали ёлки в Какумяэ (Какумяэ теэ, 42) и Астангу (Астангу, 28), а также забор перед рождественской елью возле торгового центра "Нурменуку".