В грузинской столице появится эстонская школа

По словам Лайдметса, Эстония и Грузия единодушны в том, что в образовании необходимо принимать решения, направленные в будущее, уже сейчас, потому что результаты работы проявляются как правило только через много лет. ”В фокусе внимания инициированного пять лет назад сотрудничества в области образования между Эстонией, Грузией и ЮНИСЕФ было инклюзивное образование. Визиты директоров школ и учителей и обмен опытом способствовали тому, что модель обучения, успешно применяемая в Эстонии, нашла отражение в новой государственной учебной программе Грузии”, — сказал Лайдметс и добавил, что и наши школы многому учатся у Грузии. ”Очень приятно, что наш опыт так ценится за рубежом — это выражение признания тем, кто трудится на благо образования в Эстонии, но при этом похвала побуждает в дальнейшем прилагать еще больше усилий этой области. Грузия особенно заинтересована в опыте Эстонии в сфере цифровой революции и цифровых решений в образовании”, — сказал Лайдметс.