В грузинской столице появится эстонская школа

Канцлер министерства образования и науки Март Лайдметс встретился сегодня в Тбилиси с заместителем министра образования, науки, спорта и культуры Грузии Ириной Абуладзе. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере образования, в том числе говорили об идее предпринимателей из Эстонии основать в столице Грузии новую школу.
По словам канцлера Марта Лайдметса, на появление у эстонских предпринимателей идеи создать школу в Грузии несомненно повлияло успешное сотрудничество Эстонии и Грузии в сфере образования. ”Основатели будущей школы, которые состоят в ЦУ Развития образования (Hariduse Edendamise Sihtasutus) и уже создали школу в Эстонии — Тартускую частную школу TERA, смогут опираться на принципы организации обучения и методику, которые успешно используются в наших частных школах. Создатели новой школы планируют тесно сотрудничать с государством и представителями местных самоуправлений, потому что при основании школы в другом государстве необходимо заручиться поддержкой местной общины. Также планируется развивать сотрудничество с другими частными школами Тбилиси”, — сказал Лайдметс.
По словам Лайдметса, Эстония и Грузия единодушны в том, что в образовании необходимо принимать решения, направленные в будущее, уже сейчас, потому что результаты работы проявляются как правило только через много лет. ”В фокусе внимания инициированного пять лет назад сотрудничества в области образования между Эстонией, Грузией и ЮНИСЕФ было инклюзивное образование. Визиты директоров школ и учителей и обмен опытом способствовали тому, что модель обучения, успешно применяемая в Эстонии, нашла отражение в новой государственной учебной программе Грузии”, — сказал Лайдметс и добавил, что и наши школы многому учатся у Грузии. ”Очень приятно, что наш опыт так ценится за рубежом — это выражение признания тем, кто трудится на благо образования в Эстонии, но при этом похвала побуждает в дальнейшем прилагать еще больше усилий этой области. Грузия особенно заинтересована в опыте Эстонии в сфере цифровой революции и цифровых решений в образовании”, — сказал Лайдметс.