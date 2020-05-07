В группе риска по коронавирусу находятся некоторые животные Таллиннского зоопарка
Коронавирус представляет опасность не только для людей, но и для некоторых входящих в группу риска животных в зоопарке.
Коронавирус представляет опасность не только для людей, но и для некоторых входящих в группу риска животных в зоопарке.
Директор Таллиннского зоопарка Тийт Мааран согласен, что научных данных о заболеваемости животных коронавирусом еще очень мало. "Известно, что заразиться могут приматы, в том числе человекообразные обезьяны. Поэтому в группу риска в зоопарке занесены все приматы.
Известно о инфицировании кошек, как больших, так и маленьких. Исходя из этого в группе рисканаходятся и все кошки", - перечисляет директор зоосада. Известно о заболевании у хорьков и норок, поэтому в группе риска семейство куньих, включая европейскую норку.
"Пока еще не слышал информации о том, что животные могут заражать друг друга или людей", - отмечает Маран, но добавляет, что зоопарк скорее проявляет осторожность.
"В зоопарке, исходя из принципа предосторожности, считают, что оба варианта возможны, пока наука не доказала обратного. Потому эти животные и семейства находятся в группе риска".
В США первым доказанным случаем заражения животного считается инфицированный тигр в зоопарке Нью-Йорка. Эксперты считают, что кошачьи подхватили вирус от работника зоопарка.
В Таллиннском зоопарке используют все средства противодействия распространению вируса: дезинфекцию, маски и другие меры предосторожности.
Зоопарк будет открываться для посетителей поэтапно. С 18 мая гости смогут посещать открытые вольеры, с 1 июня - и закрытые помещения.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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