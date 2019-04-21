В Госдуме РФ прокомментировали реакцию премьера Литвы на встречу Путина и Кальюлайд

"Дальнейший путь конфронтации абсолютно контрпродуктивен и ведет в никуда", — сказал Морозов.

По его словам, "все адекватные политики понимают необходимость восстановления отношений с Россией".

Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Эстонию согласовывать действия и осторожно подходить к диалогу с Москвой.

"Обычно мы это координируем и действуем объединено, это более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских и балтийских стран", — сказал Линкявичюс.

Он отметил, что Таллинн до визита Кальюлайд в Москву не предоставлял информации о вопросах, которые планируется обсуждать.

Министр выразил надежду на то, что Эстония предоставит больше информации после встречи. Линкявичюс подчеркнул, что не хочет оценивать визиты должностных лиц других стран, но добавил, что "России актуально продемонстрировать, что нет изоляции, возможно, создать впечатление обычного сотрудничества, которому способствуют такие визиты".