В Госдуме РФ ответили на заявление Пыллуааса об аннексии части территорий Эстонии

Морозов заявил, что никакой аннексии не было. По словам Морозова, Эстонии гораздо выгоднее строить конструктивные взаимоотношения с Россией.

"Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения", — пояснил он.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", — написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

Заявление Пыллуааса было вызвано словам директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева в интервью РИА Новости о недействительности Тартуского мирного договора.

По словам дипломата, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами Таллин отсылает к не имеющему юридической силы документу, предполагающему фактически территориальные претензии к Москве.

Беляев выразил надежду, что Эстония будет соблюдать свою часть обязательств по вопросу ратификации, в том числе отказ от "политических довесков".