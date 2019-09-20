В Госдуме РФ назвали заявление Эстонии об "оккупации" русофобским абсурдом

Как отметил депутат, вполне возможно, что заявление главы МИД Эстонии не прозвучало бы, если бы ранее на выборах в парламент не победила Партия реформ, которая придерживается крайне радикального курса по отношению ко всему, что связано с Россией и тем более с СССР.

"Хотелось бы предостеречь официальный Таллинн от деструктивных шагов, направленных на создание напряженности в двусторонних отношениях наших стран и отказаться от политики ущемления прав наших соотечественников в Эстонии", — сказал парламентарий.

По его мнению, попытки разделить эстонское общество по национальному и языковому принципу нарушают демократические основы и незыблемые права человека, "за которые на словах так ратуют в Европе".

Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой "советской оккупации". Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб от так называемой "советской оккупации" составил примерно 1,2 миллиарда евро.

Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.