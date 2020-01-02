В Госдуме ответили на заявление Хенна Пыллуааса

Заявления спикера парламента Эстонии, члена Консервативной народной партии EKRE Хенна Пыллуааса о Тартуском мирном договоре некорректны и неприемлемы, отбрасывают Москву и Таллинн на 15 лет назад и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора, заявил в четверг глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее спикер Рийгикогу заявил, что Россия должна вернуть Эстонеии "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллинн настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках Тартуского договора.
"Заявления спикера парламента Эстонии о Тартуском мирном договоре в вопросе российско-эстонской границы некорректны и неприемлемы. Они отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет — к 2005 году — и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора", — написал Слуцкий в Twitter.
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